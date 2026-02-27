إعلان

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

كتب : مصراوي

11:49 ص 27/02/2026

خطبة الجمعة - ارشيفية

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

ويلقي خطبة الجمعة الشيخ الشحات السيد العزازي إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك بعنوان “أيام الله في رمضان"، على أن تكون الخطبة الثانية بعنوان "مساعدة الزوج لزوجته".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

