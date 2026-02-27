إعلان

"غادروا الآن".. كندا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لمواطنيها في إيران

كتب - مصطفى الشاعر

12:15 م 27/02/2026

كندا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لمواطنيها في إيران

وجّهت الحكومة الكندية، تحذيرا عاجلا وشديد اللهجة إلى مواطنيها المتواجدين في إيران، طالبتهم فيه بضرورة مغادرة البلاد "فورا"، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.


مغادرة فورية وتحذير من المجهول


دعا حساب "دليل السفر" الرسمي التابع للخارجية الكندية، عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، الكنديين إلى الرحيل "الآن" طالما كانت الرحلات التجارية متاحة، مُشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة قد "تستأنف بإنذار قصير أو دون سابق إنذار"، مما قد يعقّد عمليات الخروج لاحقا.


خطة طوارئ وتأمين المستلزمات


شددت الحكومة الكندية في منشورها على ضرورة مراجعة وثائق السفر والتأكد من صلاحيتها، قائلة: "تأكدوا من أن وثائق سفركم محدثة، واحرصوا على توفير مخزون كافٍ من المستلزمات الضرورية"، في إشارة إلى احتمالية الاضطرار للبقاء في أماكن آمنة أو الملاجئ في حال تدهور الأوضاع الميدانية بشكل مفاجئ.


فرصة الدبلوماسية الأخيرة


انتهت في العاصمة السويسرية "جنيف" الجولة الثالثة من المفاوضات الحاسمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي عُقدت بوساطة عمانية داخل مقر سفارة السلطنة، وسط حالة من الترقب الدولي المشوب بالحذر؛ إذ تُعد هذه الجولة بمثابة "الفرصة الأخيرة" للمسار الدبلوماسي قبل قرار الرئيس ترامب المرتقب بشأن الخيار العسكري.

