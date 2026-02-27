المنوفية – أحمد الباهي

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، حبس فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي تعتدي بآلة حادة على سائق توك توك، إلى جانب حبس السائق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد تداول مقطع ثانٍ يُظهر اعتداءه عليها.

بداية الواقعة وتداول الفيديو

بدأت الواقعة بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يظهر احتكاك سيارة ملاكي بتوك توك في أحد شوارع مدينة شبين الكوم، قبل أن تنزل سيدة من السيارة ممسكة بما يُشتبه أنه "ساطور"، وتعتدي على سائق التوك توك داخل مركبته.

وأظهر الفيديو فتاة أخرى على التوك توك في حالة صدمة، بينما غادرت السيدة موقع المشاجرة بعد العودة إلى سيارتها.

بلاغ رسمي وكشف الملابسات

أعلنت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 24 الجاري تلقى قسم شرطة شبين الكوم بلاغًا من السائق، اتهم فيه طليقة شقيقه بالتعدي عليه وإحداث إصابة بجرح قطعي في الذراع، على خلفية خلافات تتعلق بحضانة نجلها من شقيق المُبلغ، مع وجود قضايا منظورة بين الطرفين عقب زواجه من أخرى.

فيديو ثانٍ ومستجدات التحقيق

لاحقًا، تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر يُظهر سائق التوك توك وهو يعتدي على السيدة، ما دفع جهات التحقيق إلى الاستماع لكلا الطرفين واعتبار الواقعة مشاجرة متبادلة.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة والسيارة والسلاح الأبيض المستخدم، وأقرت المتهمة بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، فيما باشرت النيابة التحقيقات التي انتهت بقرار حبس الطرفين 4 أيام على ذمة القضية.