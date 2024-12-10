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عواد يشارك متابعيه ب3 صور مع زوجته من حفل the best

08:06 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عواد وزوجته في حفل the best
  • عرض 4 صورة
    عواد وزوجته في حفل the best
  • عرض 4 صورة
    عواد وزوجته في حفل the best
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كتبت - نهى خورشيد

شارك محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه بـ3 صور مع زوجته من حفل the best.

ونشر عواد الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلالها ببدلة سوداء.

وحصد عواد خلال الحفل، جائزة أفضل حارس في الكونفدرالية للعام الماضي، والتي حصدها الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

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