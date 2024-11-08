مدير الكرة بزد: "تدخل كوكا على رشيد ركلة جزاء صحيحة"

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

كتبت-هند عواد:

تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد ولاعب الأهلي الأسبق، عن أحقية فريقه في الحصول على ركلة جزاء ضد الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الدوري المصري.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تمنيت استدعاء محمود ناجي حكم المباراة من جانب محمود البنا حكم تقنية الفيديو، لمراجعة تدخل كوكا على رشيد أحمد، أعتقد أنها ركلة جزاء صحيحة".

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة ضد الأهلي بغض النظر عن أن المباراة شهدت تسجيل هدفا واحدا لكنها كانت في قمة الندية، الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد وفي الشوط الثاني ضغطنا هجوميا وحاولنا استغلال الإجهاد الذي يعاني منه المنافس".

وأتم تصريحاته: "نظام الدوري الجديد يصعب من الأمور ويجعل كل فريق متمسك بالحصول على نقاط المباراة".

وشهدت المباراة التي فاز الأهلي فيها بهدف نظيف، مطالبة زد بالحصول على ركلة جزاء، بعد تدخل أحمد نبيل "كوكا" على رشيد أحمد.

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