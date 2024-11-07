من الإمارات إلى مصر.. كواليس 13 يوما لثلاثي الزمالك خارج أرض الوطن

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كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة لثنائي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا بجانب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دولة الإمارات يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

وفي مباراة ذهبت إلى ركلات الترجيح بين الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي الكأس، كان اللاعب المستبعد بسبب الإصابة دونجا يتشاجر مع أحد منظمي البطولة.

وبعد انتهاء ركلات الترجيح شاهد مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد الواقعة، مما دفعهما للتدخل والاعتداء على المنظم.

وفي اليوم التالي ذهب الثلاثي إلى قسم شرطة بالإمارات من أجل التحقيق معهم في الواقعة التي شهدها استاد آل نهيان في يوم 20 أكتوبر.

وتم تغريم الثلاثي مبلغ 600 ألف درهم إماراتي ما يعادل 8 ملايين جنيه، وتحويلهم للمحاكمة ثم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 29 أكتوبر.

وفي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، قررت محكمة أبو ظبي حبس ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لمدة شهر مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.

ومع التنسيق والتواصل بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية بخصوص أزمة ثلاثي الزمالك، قد تم بنجاح إنهاء الأزمة والإعفاء عن اللاعبين ومدير الكرة.

وغادر الثلاثي قسم الشرطة في أبو ظبي صباح أول أمس الأربعاء متجهين إلى مصر، عائدين إلى القاهرة مساء نفس اليوم.