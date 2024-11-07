مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

من الإمارات إلى مصر.. كواليس 13 يوما لثلاثي الزمالك خارج أرض الوطن

01:01 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    عودة ثلاثي الزمالك
  • عرض 20 صورة
    وصول ثلاثي الزمالك إلى مطار القاهرة
  • عرض 20 صورة
    ثلاثي الزمالك
  • عرض 20 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 20 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 20 صورة
    نص الحكم على ثلاثي الزمالك
  • عرض 20 صورة
    ثلاثي الزمالك في الجلسة
  • عرض 20 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 20 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 20 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 20 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي (4)
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مشاجرة دونجا
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مشاجرة دونجا
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مشاجرة دونجا
  • عرض 20 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 20 صورة
    نبيل عماد دونجا
  • عرض 20 صورة
    دونجا ووالدته
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مشاجرة دونجا
  • عرض 20 صورة
    نيبل عماد دونجا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة لثنائي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا بجانب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دولة الإمارات يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، استعدادا لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

وفي مباراة ذهبت إلى ركلات الترجيح بين الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي الكأس، كان اللاعب المستبعد بسبب الإصابة دونجا يتشاجر مع أحد منظمي البطولة.

وبعد انتهاء ركلات الترجيح شاهد مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد الواقعة، مما دفعهما للتدخل والاعتداء على المنظم.

وفي اليوم التالي ذهب الثلاثي إلى قسم شرطة بالإمارات من أجل التحقيق معهم في الواقعة التي شهدها استاد آل نهيان في يوم 20 أكتوبر.

وتم تغريم الثلاثي مبلغ 600 ألف درهم إماراتي ما يعادل 8 ملايين جنيه، وتحويلهم للمحاكمة ثم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 29 أكتوبر.

وفي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، قررت محكمة أبو ظبي حبس ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لمدة شهر مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.

ومع التنسيق والتواصل بين السلطات والمؤسسات المصرية ونظيرتها الإماراتية بخصوص أزمة ثلاثي الزمالك، قد تم بنجاح إنهاء الأزمة والإعفاء عن اللاعبين ومدير الكرة.

وغادر الثلاثي قسم الشرطة في أبو ظبي صباح أول أمس الأربعاء متجهين إلى مصر، عائدين إلى القاهرة مساء نفس اليوم.

مصطفى شلبي نبيل عماد دونجا عبد الواحد السيد الزمالك الإمارات كأس السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"القندوسي وتحقيقات".. تفاصيل تولي أمير توفيق مهمة المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)