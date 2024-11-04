شوبير يكشف حقيقة انضمام بن شرقي للزمالك في يناير

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة انضمام المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الريان القطري، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "موضوع أشرف بن شرقي، وهل فيه مفاوضات معاه، لما سألنا مصدر داخل الزمالك عن حقيقة هذا الأمر، قال أن محدش كلمه ولا فيه مفاوضات مع نادي الريان".

أضاف: "الزمالك كان وصل الفترة الماضية لمفاوضات متقدمة مع بن شرقي، وكان هياخد أقل من مليون دولار، وهو مبلغ كويس والناس كانت فرحانة بده، لكن الزمالك فيه أزمات مادية".

أكمل: "الكلام دلوقتي، أن نادي الريان هيستغنى عن بن شرقي في يناير، ولما سألنا في الزمالك هل ممكن يحصل تفاوض وقتها، قالوا لكل حادث حديث، لما يحصل الكلام ده نبقى نتكلم".

وأتم تصريحاته: "معلوماتي أن الزمالك مش هيدخل في مفاوضات مع بن شرقي، غير لما يتم الاستغناء عنه من نادي الريان، ووقتها هيبقى انضمامه قريب جدا جدا".

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