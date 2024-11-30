"لا أقف عند الكلام الصغير".. رد حاسم من هاني أبو ريدة على تصريحات

كتبت-هند عواد:

وجه إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، رسالة إلى إمام عاشور لاعب الأحمر الحالي، بعد أزمته الأخيرة، مع محمد الشناوي قائد الفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي، والتي أسفرت عن منعه من التدريبات الجماعية وتغريمه مليون جنيه.

وقال إبراهيم سعيد عبر برنامجه المذاع على فضائية النهار: "ما يقال إن الاستوري الذي شاركه إمام عاشور مفبرك خطأ "مفيش فبركة ومحدش يقوللي الأكونت اتهكر"، الأمر أصبح موضة "أخبط في حد وأقول الأكونت اتهكر متستقلش بعقلنا"، أخطأت فاعتذرت جيد".

وأضاف: "لكن لا أحد يقول إن الأكونت اتهكر، لا يوجد فبركة، الاعتذار كان يجب أن يكون منذ يومين، مع بداية تصاعد الموقف، أنت الآن تخسر جمهور الأهلي ووجودك في النادي، لماذا لم تعتذر منذ يومين "النت كان فاصل"، خليت الناس تقفل منك".

وأتم تصريحاته: "لم تعتذر إلا بعدما أصبح الجميع ضدك، خسرت جمهور الزمالك والآن نسبة كبيرة من جماهير الأهلي وخسرت منتخب مصر، لماذا تلعب كرة إذن؟، روح ألعب في الدرجة الثانية، أصبحت لاعبا هاويا ليس محترفا".