أمن الشرقية يضبط المتهمين بطعن طالب داخل "المصرية بلازا" بالزقازيق

كتب : ياسمين عزت

12:07 م 15/01/2026

ألقت مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، القبض على المتهمين في واقعة طعن طالب داخل حديقة "المصرية بلازا" بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، إثر مشاجرة نشبت بسبب خلاف على أولوية التصوير الفوتوغرافي.

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه محمد إيهاب محمد، طالب، والمتهمين داخل الحديقة، تطورت سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن يستل أحد المتهمين سلاحًا أبيض «سكين» ويقوم بطعن المجني عليه، ثم لاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات، تمكنت مباحث القسم بقيادة الرائد حسن أباظة من ضبط المتهمين، وتبين أنهما عبدالجواد م. ع، وشهرته زين 17 عامًا، طالب، وأحمد ص. ا، 21 عامًا، مصور.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2/66 أحوال قسم شرطة ثان الزقازيق، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمين على التحقيق.

من جانبهم، عبّر عدد من رواد "المصرية بلازا" عن استيائهم من غياب التواجد الأمني وعدم وجود كاميرات مراقبة داخل الحديقة، مؤكدين أن ذلك يمثل تهديدًا لسلامة المواطنين داخل أحد أبرز أماكن التنزه بمدينة الزقازيق.

الشرقية شرطة ثان الزقازيق خلاف

