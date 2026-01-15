إعلان

ضبط 17 شخصًا يستغلون الأطفال في التسول بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:03 م 15/01/2026

ضبط تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 شخصًا (10 رجال و7 سيدات)، من بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

كما تم ضبط 5 أحداث من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالبيع الإلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى أوليائهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.

اقرأ أيضًا:

4 اتهامات تلاحق "أم شيماء جمال" أمام الجنح في قضية السب والتهديد

إخماد حريق داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط اشخاص التسول الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"
زووم

دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"
ارتدى جلابية ثم قميص المنتخب.. اليوتيوبر العالمي سبيد يزور الأهرامات والمتحف
أخبار مصر

ارتدى جلابية ثم قميص المنتخب.. اليوتيوبر العالمي سبيد يزور الأهرامات والمتحف
الأرجنتين تصنف الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن "تنظيمات إرهابية"
شئون عربية و دولية

الأرجنتين تصنف الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن "تنظيمات إرهابية"
تركيا: لن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران
شئون عربية و دولية

تركيا: لن نتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران
"دخلته علينا بالخراب".. شقيق شيرين عبدالوهاب يشن هجوما جديدا ضد حسام حبيب
زووم

"دخلته علينا بالخراب".. شقيق شيرين عبدالوهاب يشن هجوما جديدا ضد حسام حبيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد في مصر