بعد الخروج.. تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة المصري بكأس العاصمة

كتب : محمد خيري

11:42 ص 15/01/2026
استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وكان الزمالك قد فقد رسميًا فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يحتل حاليًا المركز السادس (قبل الأخير) في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر المصري جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بارون أوشينج – محمود الونش – السيد أسامة – محمد إبراهيم

خط الوسط: سيف فاروق جعفر – محمد حمد – آدم كايد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – أحمد شريف – عدي الدباغ

ويُذكر أن نظام البطولة يقضي بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريقالزمالك تشكيل الزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك والمصري كأس عاصمة مصر

