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"شاهدها بالمجان".. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

10:09 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    محمود الشناوي من تدريبات الزمالك
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    ميشالاك من تدريبات الزمالك
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    إيشو من تدريبات الزمالك
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    لاعبو الزمالك في التدريبات
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    عبد الواحد السيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
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    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
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    جوزيه جوميز من تدريبات الزمالك
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    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يستعد الزمالك لبداية مشواره في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية، في رحلته للحفاظ على لقبه، بمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، لتحقيق الفوز بعد التعثر في الدوري المصري، والهزيمة من المصري البورسعيدي، بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز

يواجه الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، في التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك في الكونفدرالية، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من، المصري البورسعيدي، إنيمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

وتنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية الأفريقية، على قناتي بي إن سبورتس 2 المشفرة و تايم سبورت الأرضية المفتوحة.

ويغيب عن الزمالك محمد شحاتة وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش بسبب الإصابة، فيما يغيب ناصر ماهر وشيكابالا، للإيقاف 3 مباريات من الاتحاد الأفريقي.

الزمالك وبلاك بولز موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز الكونفدرالية الأفريقية شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز
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