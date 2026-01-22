إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:13 ص 22/01/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.57 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.55 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.6 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

هل تشكل العاصفة هاري أي تهديد لمصر؟.. الأرصاد تُجيب
أخبار مصر

هل تشكل العاصفة هاري أي تهديد لمصر؟.. الأرصاد تُجيب
صفقتان في الطريق.. ماذا يفعل الأهلي في الانتقالات الشتوية؟
رياضة محلية

صفقتان في الطريق.. ماذا يفعل الأهلي في الانتقالات الشتوية؟
قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
حوادث وقضايا

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر