الغندور يكشف ما فعله ممدوح عباس لإنقاذ فسخ عقد بنتايج مع الزمالك

كتب : محمد خيري

11:16 ص 22/01/2026
    محمود بنتايج
    رنا رئيس وزوجها ومحمود بنتايج وزوجته
    محمود بنتايج
كشف الإعلامي خالد الغندور عن تدخل ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، من أجل احتواء أزمة المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق، بعد إعلانه خلال الفترة الماضية فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن جلسة جمعت بين ممدوح عباس ووكيل اللاعب، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن المستحقات المالية المتبقية حتى نهاية عقد بنتايج، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

وكان وكيل اللاعب قد أكد في وقت سابق فسخ عقد محمود بنتايج رسميًا مع نادي الزمالك، مستندًا إلى انتهاء المهلة القانونية دون حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويترقب نادي الزمالك عودة اللاعب إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الجبهة اليسرى، خاصة في ظل إصابة أحمد فتوح مؤخرًا أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في منافسات كأس الأمم الإفريقية.

