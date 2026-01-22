جمال عبد الحميد يكشف موقفه من استمرار حسام حسن مع منتخب مصر

الأهلي يعلن موقف أشرف بن شرقي من المشاركة في مباراة يانج أفريكانز

أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب السنغالي كان الأجدر بالتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، على حساب المغرب.

وشدد عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية على أهمية استمرار الدعم للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مؤكداً ضرورة عدم تقييم المدير الفني أو محاسبته على نتائج المباريات الودية المقبلة.

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن الأداء الذي ظهر به المنتخب في المباريات الودية الماضية لا يعكس مستواه الحقيقي، مطالباً بمنح حسام حسن الثقة الكاملة والاستمرار معه دون الالتفات إلى نتائج هذه المواجهات، والتركيز على البناء للمستقبل.