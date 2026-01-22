النادي يحسمها.. عرض برتغالي يهدد استمرار حارس الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تلقت عرضًا رسميًا من نادي فاماليساو البرتغالي للتعاقد مع الحارس الشاب عمر عبد العزيز، خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن العرض المقدم لا يلبي طموحات الزمالك من الناحية المالية، رغم تضمّنه بندًا يمنح النادي نسبة 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا، إلا أن الإدارة ترى أن المقابل المعروض لا يعكس القيمة الحقيقية للاعب.

وأشار إلى أن الأولوية لدى الزمالك تتمثل في الحفاظ على عمر عبد العزيز وتجديد عقده، وفي حال تعذّر ذلك، فإن النادي لن يمانع في رحيله بشرط تحقيق استفادة مالية مناسبة تتماشى مع إمكانياته ومستواه.

وأضاف المصدر أن عقد الحارس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بينما يتمسك اللاعب برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، سعيًا لتحقيق حلمه باللعب في أوروبا، وهو ما يعقّد موقف تجديد تعاقده مع النادي.

وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على دراسة كافة الخيارات المتاحة لحسم مستقبل الحارس، بما يضمن حماية مصالح النادي الفنية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.