مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

النادي يحسمها.. عرض برتغالي يهدد استمرار حارس الزمالك

كتب : محمد خيري

09:00 ص 22/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمر عبد العزيز 1
  • عرض 4 صورة
    عمر عبد العزيز
  • عرض 4 صورة
    عمر عبد العزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تلقت عرضًا رسميًا من نادي فاماليساو البرتغالي للتعاقد مع الحارس الشاب عمر عبد العزيز، خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن العرض المقدم لا يلبي طموحات الزمالك من الناحية المالية، رغم تضمّنه بندًا يمنح النادي نسبة 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا، إلا أن الإدارة ترى أن المقابل المعروض لا يعكس القيمة الحقيقية للاعب.

وأشار إلى أن الأولوية لدى الزمالك تتمثل في الحفاظ على عمر عبد العزيز وتجديد عقده، وفي حال تعذّر ذلك، فإن النادي لن يمانع في رحيله بشرط تحقيق استفادة مالية مناسبة تتماشى مع إمكانياته ومستواه.

وأضاف المصدر أن عقد الحارس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بينما يتمسك اللاعب برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، سعيًا لتحقيق حلمه باللعب في أوروبا، وهو ما يعقّد موقف تجديد تعاقده مع النادي.

وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على دراسة كافة الخيارات المتاحة لحسم مستقبل الحارس، بما يضمن حماية مصالح النادي الفنية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك حارس الزمالك عمر عبد العزيز نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟
نصائح طبية

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟
أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم
أخبار مصر

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم
خلال ساعات.. إتاحة نتائج صفوف النقل بالقاهرة الترم الأول 2026
مدارس

خلال ساعات.. إتاحة نتائج صفوف النقل بالقاهرة الترم الأول 2026

انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
الرئيس الإسرائيلي يدعو لتغيير النظام في إيران.. والحرس الثوري: يدنا على
شئون عربية و دولية

الرئيس الإسرائيلي يدعو لتغيير النظام في إيران.. والحرس الثوري: يدنا على

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر