لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه غدًا الجمعة الموافق 23 يناير 2026 عن عدد من المناطق.

وقالت شركة مياه الشرب، إن المناطق التي تشهد قطع المياه في الجيزة، هي: ميت عقبة – العجوزة – الدقي – أحمد عرابي ومتفرعاته، وذلك لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه، إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم، بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، نتيجة تعارض الخط مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر، في المسافة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

وأهابت الشركة، بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.