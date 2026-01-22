مباريات الأمس
"نهائي أو إعارة".. الزمالك يصدم سيف جعفر بهذا القرار

كتب : محمد خيري

10:00 ص 22/01/2026
منحت إدارة نادي الزمالك سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حرية تحديد وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، سواء بالانتقال على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في خطوة تهدف لإعادة ترتيب صفوف الفريق الأبيض.

وجاء هذا القرار بعد دراسة موقف اللاعب داخل الفريق، خاصة في ظل صعوبة مشاركته الأساسية خلال المباريات الأخيرة، مما دفع الإدارة إلى منح اللاعب حرية اختيار وجهته بما يتناسب مع طموحاته وفرصه في اللعب بشكل منتظم.

ويُعد سيف جعفر أحد العناصر الشابة في صفوف الزمالك، وقد خاض بعض المباريات هذا الموسم، لكنه لم ينجح في تثبيت نفسه ضمن التشكيل الأساسي، وهو ما فتح الباب أمام رحيله مؤقتًا أو بشكل دائم خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

كما ترك الزمالك للاعب حرية تحديد وجهته الجديدة سواء في الدوري المصري أو خارج مصر، بما يتيح له خوض تجربة احترافية، مع الحفاظ على العلاقة الإيجابية بين الطرفين وضمان حقوق النادي واللاعب على حد سواء.

ويأتي قرار إدارة الزمالك ضمن سياسة النادي لتوفير أكبر قدر من المرونة في إدارة الفريق، مع التركيز على تجهيز التشكيلة الأمثل للمنافسات المحلية والإفريقية المقبلة، والاستفادة من جميع لاعبي الفريق بالشكل الأمثل.

