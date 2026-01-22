مباريات الأمس
طارق يحيى ينتقد كواليس نهائي أمم إفريقيا لهذه الأسباب

كتب : نهي خورشيد

05:19 ص 22/01/2026
وجه طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، انتقادات واضحة للأحداث التي صاحبت المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

أوضح يحيى في تصريحات تلفزيونية أن الأزمة التي شهدها النهائي انعكست بشكل سيئ على الانطباع العام عن البطولة، مشددًا على ضرورة تدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واتخاذ قرارات حاسمة ورادعة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاهد في النسخ المقبلة.

كما تطرق نجم الكرة المصرية السابق إلى الجدل الدائر بشأن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب المغرب، مشيراً إلى أنه في حال وجود تعمد لإهدارها كان من الممكن تسديد الكرة بجوار القائم، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة تصديق تعمد إبراهيم دياز إضاعة ركلة جزاء.

طارق يحىى نهائي أمم أفريقيا السنغال المغرب إبراهيم دياز

