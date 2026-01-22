إعلان

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:18 ص 22/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الباذنجان، والخيار، والبرتقال البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الليمون، والفلفل الرومي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و10.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 22 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 و17 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و28 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور الليمون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
حوادث وقضايا

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش
لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

"الدم هان عشان الفلوس".. 3 أشقاء يمزقون جسد ابن عمهم في البحيرة
أخبار المحافظات

"الدم هان عشان الفلوس".. 3 أشقاء يمزقون جسد ابن عمهم في البحيرة
بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم
اقتصاد

رئيسة الضرائب: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام وتضم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر