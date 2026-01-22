مباريات الأمس
إعلان

"إنهاء تجربة جون"..طارق يحيى ينتقد أوضاع الزمالك ويطالب بقرارات عاجلة

كتب : نهي خورشيد

05:14 ص 22/01/2026
أبدى طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة من الاستياء الشديد تجاه الأوضاع الراهنة داخل نادي الزمالك.

وأعرب يحيى في تصريحات تلفزيونية عن رفضه لفكرة التفريط في نجوم الفريق بدعوى توفير سيولة مالية، متسائلاً عن مبررات بيع لاعبين يصفهم بمتوسطي المستوى، ومشيراً إلى أن الصفقات التي تم التعاقد معها مؤخراً لا ترقى لتمثيل نادي الزمالك.

وأكد نجم الكرة المصرية السابق ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة، مطالباً بإنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بشكل فوري، حفاظاً على هوية الزمالك ومستقبله خلال المرحلة المقبلة.

طارق يحىى جون إدوارد الزمالك صفقات الزمالك أخبار الزمالك اليوم

