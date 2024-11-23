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12 صور ترصد ظهور نجما الأهلي و بيراميدز في مهرجان القاهرة السينمائي

01:00 ص السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري وزوجته (2)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري وزوجته (1)
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري وزوجته
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري يخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 12 صورة
    إطلالة أشرف داري في مهرجان القاهرة
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري وأسرته على السجادة الحمراء
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري وأسرته على السجادة الحمراء
  • عرض 12 صورة
    محمد الشيبي ومحمد ريفي
  • عرض 12 صورة
    محمد الشيبي ومحمد ريفي على ريد كاربت الفيلم المغربي أنا مش أنا
  • عرض 12 صورة
    لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي ونجم إكس فاكتور محمد ريفي
  • عرض 12 صورة
    محمد الشيبي يحضر عرض الفيلم المغربي أنا مش أنا في القاهرة السينمائي
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شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ظهوراً نادرًا لنجمي الأهلي وبيراميدز المغربيين أشرف داري ومحمد الشيبي.

وهو الظهور النادر للاعبي كرة القدم عامة بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وجاء ظهور الثنائي بمهرجان القاهرة السينمائي؛ لحضور عرض الفيلم المغربي المغربي "أنا مش أنا".

ولاقى الثنائي خلال ظهورهما على السجادة الحمراء ترحيبًا من قِبل صناع العمل والحضور.

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