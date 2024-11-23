12 صور ترصد ظهور نجما الأهلي و بيراميدز في مهرجان القاهرة السينمائي
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شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ظهوراً نادرًا لنجمي الأهلي وبيراميدز المغربيين أشرف داري ومحمد الشيبي.
وهو الظهور النادر للاعبي كرة القدم عامة بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وجاء ظهور الثنائي بمهرجان القاهرة السينمائي؛ لحضور عرض الفيلم المغربي المغربي "أنا مش أنا".
ولاقى الثنائي خلال ظهورهما على السجادة الحمراء ترحيبًا من قِبل صناع العمل والحضور.
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