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قرار مفاجئ من كولر بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري

11:45 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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  • عرض 15 صورة
    مدرب الأهلي يهنىء مارسيل كولر بعيد ميلاده
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    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    المدرب السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 15 صورة
    كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    ارسيل كولر
  • عرض 15 صورة
    مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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كتب - يوسف محمد:

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد تدريبات استشفائية للاعبي الفريق، داخل ستاد مختار التتش، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وقال أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، خلال تقديمه الاستديو التحليل، على قناة الأهلي: "كولر قرر طالب اللاعبين بالتوجه من ملعب السلام إلى ستاد مختار التتش مباشرة، بعد انتهاء الفريق أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف: "سيكون هناك مران استشفائي للاعبين في ملعب التتش، بالإضافة إلى اجتماع مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر".

واختتم حسني تصريحاته: "كولر غير راضي، بسبب الفرصة الكثيرة المهدرة في مباراة الاتحاد والرعونة التي ظهر عليها اللاعبون في المباراة".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حسم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، بالدوري المصري الممتاز.

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