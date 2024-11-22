قرار مفاجئ من كولر بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري

جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري

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كتب - يوسف محمد:

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد تدريبات استشفائية للاعبي الفريق، داخل ستاد مختار التتش، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وقال أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، خلال تقديمه الاستديو التحليل، على قناة الأهلي: "كولر قرر طالب اللاعبين بالتوجه من ملعب السلام إلى ستاد مختار التتش مباشرة، بعد انتهاء الفريق أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف: "سيكون هناك مران استشفائي للاعبين في ملعب التتش، بالإضافة إلى اجتماع مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر".

واختتم حسني تصريحاته: "كولر غير راضي، بسبب الفرصة الكثيرة المهدرة في مباراة الاتحاد والرعونة التي ظهر عليها اللاعبون في المباراة".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حسم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، بالدوري المصري الممتاز.

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