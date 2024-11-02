قبل مباراة غزل المحلة.. الإسماعيلي يكشف عن قميصه الجديد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي الإسماعيلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن القميص الجديد لفريقه الذي سيخوض به موسم 2024/25.

وجاء القميص من تصميم شركة "ZAT" المصممة لقميص الزمالك.

ونشرت حسابات الإسماعيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، القميص الجديد مُذيلة إياه بتعليق:"أنا الإسماعيلي أنا".

ويستهل فريق الإسماعيلي عند الخامسة من مساء اليوم السبت نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

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