قبل مباراة غزل المحلة.. الإسماعيلي يكشف عن قميصه الجديد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
كشف نادي الإسماعيلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي عن القميص الجديد لفريقه الذي سيخوض به موسم 2024/25.
وجاء القميص من تصميم شركة "ZAT" المصممة لقميص الزمالك.
ونشرت حسابات الإسماعيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، القميص الجديد مُذيلة إياه بتعليق:"أنا الإسماعيلي أنا".
ويستهل فريق الإسماعيلي عند الخامسة من مساء اليوم السبت نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.
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