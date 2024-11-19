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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة إندونيسيا وضيفه السعودي عند الثانية ظهرًا ضمن منافاست الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة إندونيسيا

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالتالي: أحمد الكسار، علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، ياسر الشهراني، محمد كنو، ناصر الدوسري، فراس البريكان، محمد القحطاني ومروان الصحفي.

ويدخل المنتخب الإندونيسي المباراة متذيلاً جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وبدأ المنتخب الإندونيسي المباراة بالضغط على دفاعات المنتخب السعودي؛ إذ كاد يتقدم بهدف خلال الدقيقة الأولى ولكن التسديدة ارتطمت في القائم.

وواصل لاعبو إندونيسيا الضغط إذا كادوا يضيفون الهدف الثاني بالدقيقة الثامنة ولكن تصدى حارس مرمى المنتخب السعودي أحمد الكسار لانفراد من داخل منطقة الجزاء وحول الكرة لركنية.

وطالب لاعبو المنتخب السعودي في الدقيقة 22 بطرد لاعب منتخب إندونيسيا جاستن هوبر بداع التدخل العنيف ولكن اكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب لاعبو المنتخب السعودي في الدقيقة 31 بالحصول على ركلة جزاء ليقدد منتخب إندونيسيا هجمة مرتدة انتهت بتسديدة من اللاعب مارسيلينو فيردينان سكنت الشباك.