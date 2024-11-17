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25 صورة من تدريبات الأهلي اليوم قبل مواجهة الاتحاد السكندري

09:16 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 24 صورة
    تدريبات الأهلي
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي اليوم الأحد 17 نوفمبر، استعداد لمباراة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي ضد نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة 22 نوفمبر، من ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 8 مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي أول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

تدريبات الأهلي الاتحاد السكندري الأهلي
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