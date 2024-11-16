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الزمالك يُعلن تلقيه موعدًا من "كاف" لنظر استئنافه ضد عقوبات نهائي الكونفدرالية

12:04 ص السبت 16 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد يوم 18 نوفمبر الجاري، موعداً للنظر في الاستئناف المقدم منه ضد العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب أحداث نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن مجلس إدارته رأى أن العقوبة التي تم توقيعها مبالغ بها ـ بحسب وصفه ـ، لاسيما وأن نادي الزمالك لم يكن مسؤولا عن إجراءات تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي ، مما دفع الإدارة للتقدم بتظلم على عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن يتلقى رداً من "كاف" خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عاقب الزمالك بتغريمه 200 ألف دولار ومنع حضور جماهيره في مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات، منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي.

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الزمالك ونهضة بركان الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف
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