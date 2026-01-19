مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق يقترب من الأهلي والتوقيع خلال 72 ساعة

كتب : نهي خورشيد

02:25 ص 19/01/2026
كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي والأبيض السابق، اقترب من الانتقال إلى صفوف الأهلي بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف حول كافة شروط الصفقة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب من المتوقع أن يوقع عقود انضمامه للأهلي خلال 72 ساعة كحد أقصى، عقب استكمال الإجراءات الرسمية، ليصبح إضافة جديدة تدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الصفقة حسمت بالكامل من الناحية المالية والتعاقدية ويتبقى فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن انضمام اللاعب، تمهيداً لقيده في قائمة الفريق والمشاركة في المنافسات المقبلة.

أحمد عيد صفقات الأهلي 2026 الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم

