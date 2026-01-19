مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

إعلامي يكشف آخر تطورات صفقة يوسف بلعمري مع الأهلي

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 19/01/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 5 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 5 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 5 صورة
    يوسف بلعمري

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن إدارة الأهلي تبذل جهوداً مكثفة لإنهاء إجراءات استخراج البطاقة الدولية للاعب المغربي يوسف بلعمري، تمهيداً لقيده في قائمة الفريق المحلية وفي دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن النادي يحرص على تجهيز اللاعب إدارياً في أسرع وقت، ليكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق في جميع الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والقارية.

وأشار الإعلامي إلى أن الجهاز الإداري يتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وصول البطاقة الدولية، على أن يتم قيد بلعمري فور استكمال الإجراءات، ليتمكن بعدها من الانضمام للتدريبات الجماعية والمشاركة في خطط الجهاز الفني بقيادة ييس توروب.

يوسف بلعمري الأهلي صفقات الأهلي 2026 أخبار الاهلي الأهلي اليوم

