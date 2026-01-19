إعلامي يكشف آخر تطورات صفقة يوسف بلعمري مع الأهلي

مصدر يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل جراديشار إلى الدوري المجري

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن إدارة الأهلي تبذل جهوداً مكثفة لإنهاء إجراءات استخراج البطاقة الدولية للاعب المغربي يوسف بلعمري، تمهيداً لقيده في قائمة الفريق المحلية وفي دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن النادي يحرص على تجهيز اللاعب إدارياً في أسرع وقت، ليكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق في جميع الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات المحلية والقارية.

وأشار الإعلامي إلى أن الجهاز الإداري يتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وصول البطاقة الدولية، على أن يتم قيد بلعمري فور استكمال الإجراءات، ليتمكن بعدها من الانضمام للتدريبات الجماعية والمشاركة في خطط الجهاز الفني بقيادة ييس توروب.