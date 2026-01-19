مباريات الأمس
الحل الأمثل.. الفدائي يقود هجوم الزمالك أمام المصري بقرار معتمد

كتب : محمد خيري

08:00 ص 19/01/2026
أكد مصدر مطلع في نادي الزمالك أن المدير الفني معتمد جمال قرر إشراك المهاجم عدي الدباغ أساسياً في مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك أمام المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء هذا القرار عقب الأداء المميز الذي أظهره اللاعب في التدريبات الأخيرة، حيث وصفه الجهاز الفني بأنه "الحل الأمثل" لتعزيز خط الهجوم، والمكون الأساسي الذي يسعى من خلاله الفريق لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث المهمة في مشواره الإفريقي.

ويأمل الزمالك في استغلال طاقة الدباغ الهجومية وخبرته في التدريبات لتعويض أي قصور في الخط الأمامي، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في البطولة القارية.

