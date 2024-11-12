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سيف الدين الجزيري يعود إلى تدريبات الزمالك (صور)

09:24 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الجزيري من تدريبات اليوم
  • عرض 5 صورة
    الجزيري ولبيب
  • عرض 5 صورة
    الجزيري ورئيس الزمالك
  • عرض 5 صورة
    سيف الجزيري وحسين لبيب
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كتبت-هند عواد:

عاد التونسي سيف الدين الجزيري إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتهاء إجازته التي قضاها في إيطاليا.

ووضع الجهاز للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً تدريبياً خاصاً لسيف الدين الجزيري، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وخاض الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام.

سيف الدين الجزيري الزمالك تدريبات الزمالك عودة الجزيري
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