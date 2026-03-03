أصدرت محافظة أسوان بياناً عاجلاً تهيب فيه بالمواطنين ضرورة توخي أقصى درجات الحذر قبل الشروع في شراء أي قطع أراضٍ أو عقارات داخل نطاق المحافظة.

وشددت المحافظة على أهمية عدم إتمام أي تعاقدات أو معاملات مالية إلا بعد مراجعة الوحدات المحلية المختصة للتحقق من الموقف القانوني الرسمي للعقار.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المشتري من التورط في مخالفات بنائية، أو تعديات على أملاك الدولة، أو شراء عقارات صادر بشأنها قرارات إزالة، مؤكدة أن الاستعلام عن الموقف القانوني هو خدمة "مجانية بالكامل" دون أي رسوم إدارية، وذلك في إطار حرص الدولة على صون حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لعمليات النصب أو المساءلة القانونية.