كتب- محمود الطوخي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الثلاثاء، إن المملكة المتحدة بدأت إجراءات نشر المدمرة "إتش إم إس دراجون" المتخصصة في الدفاع الجوي قبالة سواحل قبرص، بعد أن أصيب مدرج "قاعدة أكروتيري" التابعة لها بطائرة مسيرة إيرانية.

تعزيزات بريطانية لحماية قاعدة أكروتيري

وأشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى أنه سيرسل السفينة الحربية برفقة طائرات هليكوبتر مزودة بقدرات متطورة مضادة للطائرات المسيرة إلى المنطقة، تزامنا مع اشتداد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد ستارمر في منشور على منصة "إكس"، أن التزام المملكة المتحدة بأمن قبرص والأفراد العسكريين البريطانيين المتمركزين هناك، موضحا أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس لإطلاعه على هذه الخطوة.

تحرك دولي لدعم قاعدة أكروتيري

وأعلنت فرنسا واليونان، أنهما سترسلان أيضا أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لتعزيز الدفاعات الجوية، بعد أن تعرضت "قاعدة أكروتيري" البريطانية في الجزيرة للهجوم يوم الاثنين الماضي.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، على استمرار العمليات الدفاعية لحماية المنشآت الحيوية، مؤكدا في حديثه للرئيس القبرصي أنه سيتم نشر المدمرة الدفاعية في المنطقة لضمان الاستقرار والردع.

القدرات الفنية للمدمرة "دراجون"

تعد المدمرة "إتش إم إس دراجون" مدمرة دفاع جوي من النوع 45، وهي مزودة بنظام صواريخ "Sea Viper" ورادار متطور مصمم خصيصا لتتبع وتحييد التهديدات المحمولة جوا، وفقا لما ورد على موقع البحرية الملكية البريطانية.

وتهدف هذه الخطوة لرفع جاهزية القوات المتمركزة في "قاعدة أكروتيري" وقدرتها على التصدي لأي هجمات جوية محتملة باستخدام التكنولوجيا العسكرية الأكثر تطورا في الأسطول البريطاني.

