"ميدو سيعود للملاعب من خلاله".. 5 معلومات قد لا تعرفها عن نادي فيجن

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصدر مُقرب من النجم السابق للمنتخب والزمالك، أحمد حسام "ميدو"، إن الأخير سيعود مرة أخرى للملاعب مع نادي فيجن.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي أن صاحب الـ 41 عاماً سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل عودته.

ميدو كان قد اعتزل بقميص بارنسلي الإنجليزي في موسم 12/13 قبل أن يُقرر العودة عبر بوابة نادي فيجن.

1) ينشط نادي فيجن بالقسم الرابع في موسم 2024/2025 بمنطقة الجيزة.

2) تضم مجموعة فيجن فرق الهرم والمنيب والأهرام سبورت وأبوالهول ويونيون.

3) محمد اليماني هو المدير الفني للفريق وجمال حمزة هو المشرف العام على فريق الكرة.

4)بدأ نادي فيجن المشاركة في مسابقات اتحاد الكرة بداية من الموسم الماضي 2023/24

5)النادي مٌشهر برقم 130 بقرار رقم 498 لسنة 2023

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