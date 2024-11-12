مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات
البنك الأهلي

البنك الأهلي

- -
14:30
بيراميدز

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"ميدو سيعود للملاعب من خلاله".. 5 معلومات قد لا تعرفها عن نادي فيجن

11:52 ص الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ميدو
  • عرض 15 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 15 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته
  • عرض 15 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسام ميدو مع والدته
  • عرض 15 صورة
    ميدو رفقة والدته 2
  • عرض 15 صورة
    ميدو ووالدته
  • عرض 15 صورة
    ميدو مع والدته 1
  • عرض 15 صورة
    أحمد ميدو ووالدته
  • عرض 15 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصدر مُقرب من النجم السابق للمنتخب والزمالك، أحمد حسام "ميدو"، إن الأخير سيعود مرة أخرى للملاعب مع نادي فيجن.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي أن صاحب الـ 41 عاماً سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل عودته.

ميدو كان قد اعتزل بقميص بارنسلي الإنجليزي في موسم 12/13 قبل أن يُقرر العودة عبر بوابة نادي فيجن.

1) ينشط نادي فيجن بالقسم الرابع في موسم 2024/2025 بمنطقة الجيزة.

2) تضم مجموعة فيجن فرق الهرم والمنيب والأهرام سبورت وأبوالهول ويونيون.

3) محمد اليماني هو المدير الفني للفريق وجمال حمزة هو المشرف العام على فريق الكرة.

4)بدأ نادي فيجن المشاركة في مسابقات اتحاد الكرة بداية من الموسم الماضي 2023/24

5)النادي مٌشهر برقم 130 بقرار رقم 498 لسنة 2023

اقرأ أيضًا:

أبناء المشاهير.. علي ميدو صعده جوميز وطبيب الأهلي أنقذ حياته

"زوجته علمت باعتزاله بتغريدة على الهاتف".. 5 محطات من مشوار ميدو قبل قراره بالعودة للملاعب

ميدو نادي فيجن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ما فيش رسم".. مخرج التلفزيون يفجر مفاجأة بشأن هدف مصطفى شلبي في سموحة

إعلان

إعلان

مدبولي يلتقي أردوغان والبرهان وولي عهد الكويت