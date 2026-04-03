شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة خديجة بـ 6 أكتوبر

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بمنطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وقيادات وزارة الأوقاف، على أن يتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الخشت.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "قل إصلاح لهم خير", على أن يكون موضوع خطبة الجمعة الثانية هو "ترشيد استهلاك الكهرباء".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.