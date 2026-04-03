سقوط شظايا في منشآت حبشان بأبوظبي بعد اعتراض جوي

أعلنت السلطات في أبوظبي سقوط شظايا داخل منشآت حبشان للغاز، نتيجة عملية اعتراض جوي نفذتها أنظمة الدفاع الجوي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث بشكل فوري، مشيرًا إلى تعليق العمليات في منشآت حبشان تزامنًا مع السيطرة على حريق اندلع في الموقع.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تتعرض دول الخليج منذ 28 فبراير الماضي لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، في إطار ما تصفه إيران برد عسكري على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثة سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية. وقد تم تعليق العمليات في المنشآت بالتزامن مع تعامل الجهات المعنية مع حريق ناجم عن الحادثة، من دون تسجيل أي إصابات.



وتهيب الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) April 3, 2026

وتؤكد طهران أن هجماتها تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، إلا أن تداعياتها امتدت إلى منشآت مدنية في عدد من دول الخليج، بما في ذلك مطارات وموانئ ومبانٍ بعضها سكني.