إعلان

سقوط شظايا في منشآت حبشان بأبوظبي بعد اعتراض جوي

كتب : وكالات

10:45 ص 03/04/2026

الدفاعات الجوية الإماراتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السلطات في أبوظبي سقوط شظايا داخل منشآت حبشان للغاز، نتيجة عملية اعتراض جوي نفذتها أنظمة الدفاع الجوي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث بشكل فوري، مشيرًا إلى تعليق العمليات في منشآت حبشان تزامنًا مع السيطرة على حريق اندلع في الموقع.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تتعرض دول الخليج منذ 28 فبراير الماضي لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، في إطار ما تصفه إيران برد عسكري على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وتؤكد طهران أن هجماتها تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، إلا أن تداعياتها امتدت إلى منشآت مدنية في عدد من دول الخليج، بما في ذلك مطارات وموانئ ومبانٍ بعضها سكني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران الحرب على إيران حرب إيران الإمارات أبو ظبي

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

اقتصاد

أخبار المحافظات

اقتصاد

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

