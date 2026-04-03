هجوم إيراني يستهدف محطة تحلية في الكويت

أعلنت الحكومة الكويتية، صباح اليوم الجمعة، عن تعرّض محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه لضربة إيرانية، في تطور جديد للصراع الدائر بالمنطقة، مما أثار موجة من "الإدانات الحقوقية الدولية" ضد استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية في دول الخليج.

أضرار مادية وتوقف منشآت حيوية

أفادت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، فاطمة عباس جوهر حياة، عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، بأن الهجوم أسفر عن وقوع "أضرار مادية" في بعض مكونات المحطة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء هذه الضربة.

ويأتي هذا الحادث بعد هجوم إيراني مماثل يوم الإثنين الماضي، استهدف محطة للطاقة والتحلية وأسفر حينها عن مقتل أحد العاملين.

استراتيجية استهداف "المرافق الحرجة"

تُشير التقارير إلى أن الصواريخ الإيرانية، التي استهدفت حلفاء الولايات المتحدة في الخليج عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران، ألحقت أضرارا بمجموعة واسعة من "المرافق الحيوية"، شملت موانئ ومصانع ألمنيوم ومراكز لتحلية المياه.

وكان آخر هذه العمليات ما كشف عنه مسؤولون في البحرين الشهر الماضي، حول تعرّض محطة تحلية لأضرار نتيجة هجوم بـ "طائرة مسيّرة إيرانية".

تحذيرات من "عواقب كارثية" لـ 100 مليون إنسان

يحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى "نتائج كارثية" لمئات الآلاف من المدنيين في منطقة تُعاني من ندرة المياه العذبة؛ حيث يعتمد نحو 100 مليون شخص في دول الخليج بشكل أساسي على محطات التحلية للحصول على مياه الشرب النظيفة، مما يجعل هذه المنشآت أهدافاً ذات حساسية قصوى.

تحرك دولي وإدانات حقوقية

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بـ "إنهاء جميع الهجمات غير القانونية ضد بنية الطاقة ومنشآت التحلية" في الخليج.

وشددت المنظمة في بيان لها بتاريخ 24 مارس على أن "محطات التحلية ركيزة أساسية لضمان إمدادات المياه لملايين المدنيين في منطقة قاحلة"، معتبرة أن المساس بها يُمثّل تهديدا مباشرا للأمن الإنساني.

يأتي هذا التطور الأمني في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.