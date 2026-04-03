بشرى توجه رسالة لـ أندرو محسن بعد توليه منصب المدير الفني لمهرجان الجونة

كتب : منى الموجي

09:00 ص 03/04/2026

الفنانة بشرى

وجهت الفنانة بشرى، رسالة لأندرو محسن بعد إعلان إدارة مهرجان الجونة السينمائي، توليه منصب المدير الفني الجديد له في دورته هذا العام 2026.

وكتبت بشرى، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "مبروك يا أندرو.. اختيار منطقي وموفق".

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت التفاصيل عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيها: "يسرنا أن نعلن عن تعيين أندرو محسن مديراً فنياً لمهرجان الجونة السينمائي، مما يمثل فصلاً جديداً مثيراً في المسيرة الفنية للمهرجان".

معلومات عن أندرو محسن المدير الفني لمهرجان الجونة

واستعرضت الصفحة السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد، وكتبت: "ناقد سينمائي ومبرمج قدير، ورئيس برمجة سابق في مهرجان الجونة (GFF)، تواصل تجربته عبر المهرجانات الإقليمية والدولية تشكيل رؤية سينمائية جريئة ومميزة.. شغل سابقاً منصب رئيس قسم البرمجة بالمهرجان، وأسهمت خبراته في المهرجانات الإقليمية والدولية في تشكيل رؤية سينمائية متفردة".

وكانت المخرجة ماريان خوري قد أعلنت في فبراير الماضي تنحيها عن منصب المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، بعد 3 سنوات من توليها المهمة منذ عام 2023 لثلاث دورات متتالية، وهي الدورات: السادسة، والسابعة، والثامنة.

