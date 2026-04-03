أعلنت باكستان مواصلة جهودها الدبلوماسية لاحتواء التوتر في الشرق الأوسط، كاشفة عن طرح خطة سلام مكونة من خمس نقاط بالتنسيق مع الصين، في محاولة لدفع مسار التهدئة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، إن هذه المبادرة عُرضت على كل من إيران والولايات المتحدة وعدد من الأطراف الدولية والإقليمية، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق حوار سياسي وخفض التصعيد.

وأشار إلى أن طهران وواشنطن أبدتا تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدًا استعداد بلاده لاستضافة أي مفاوضات محتملة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على أن بلاده تبذل أقصى ما لديها من جهود لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

بالتوازي مع هذه التحركات، أعلنت الحكومة الباكستانية رفع أسعار الوقود، إلى جانب اتخاذ إجراءات دعم لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب الجارية.