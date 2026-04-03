الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

قبل القمة الرابعة.. ماذا قدم الأهلي والزمالك بالدوري المصري للسيدات؟

كتب : هند عواد

10:00 ص 03/04/2026
    الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (1)
    الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (5)
    الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (4)
    الأهلي والزمالك الدوري المصري للسيدات (3)

تشهد الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات، القمة الرابعة بين الأهلي والزمالك، ويبحث الأبيض عن أول فوز له على الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات

يستضيف الزمالك غريمه الأهلي، في الثانية والنصف عصر اليوم، على ملعب الزمالك الفرعي بمقر النادي، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 نقطة خلف مسار حامل اللقب، فيما يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 37 نقطة.

والتقى الأهلي والزمالك 3 مرات في تاريخهما، مباراتين في الموسم الماضي الذي شهد الظهور الأول للقطبين، ومباراة في الموسم الحالي.

وفاز الأهلي في أول مباراة قمة ضد الزمالك، بنتيجة 2-1، وانتهى اللقاء الثاني بينهما بالتعادل السلبي، وفي القمة الثالثة اكتسح الأهلي اللقاء بخماسية نظيفة.

الأهلي في الدوري المصري للسيدات

خاض الأهلي 25 مباراة بالموسم الحالي، فاز في 22 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيده.

ومن جانبه، خاض الزمالك نفس عدد المباريات، وفاز في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات وتعادل في 4 مباريات.

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
زووم

تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
شئون عربية و دولية

تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
حوادث وقضايا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟

