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إبراهيم نور الدين يكشف أسباب تراجعه عن الاستقالة

10:51 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

الحكم المصري إبراهيم نور الدين

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كتب- محمد خيري:

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب تراجعه عن الاستقالة من لجنة الحكام.

وقال إبراهيم نور الدين في لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور": "نسعى لتطوير منظومة الحكام ونحتاج لعوامل تسعدنا على معالجة الأخطاء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:"لجنة الحكام بالكامل طلبت تغيير مجدي رزق وتعيين سيد مراد مسؤول عن تقنية الفيديو".

واختتم حديثه قائلًا:"اتحاد الكرة وافق على تنفيذ كافة مطالب لجنة الحكام، وهو ما دفعني للتراجع، ولم يتحدث معي أحد بشأن ترشحي في انتخابات اتحاد الكرة وسأحسم موقفي في الوقت المناسب".

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