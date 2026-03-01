مباريات الأمس
الزمالك بالزي البديل أمام بيراميدز الليلة في قمة الجولة الـ20

كتب : نهي خورشيد

07:29 م 01/03/2026
    نادي الزمالك (1)
    نادي الزمالك (4)
    نادي الزمالك (2)

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الكحلي في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقررة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاء قرار ارتداء الزي البديل نظراً لظهور بيراميدز صاحب الأرض، بطقمه الأساسي خلال اللقاء الذي يقام على ستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة العشرين من المسابقة.

ويحل الزمالك ضيفاً على بيراميدز في تمام التاسعة والنصف مساءً في مواجهة تحمل أهمية كبيرة خاصة وأن الفريق الأبيض يدخل اللقاء متصدراً الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

