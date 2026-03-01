مباريات الأمس
"مواجهات متوازنة".. أرقام كرونوسلاف يوريسيتش مدرب بيراميدز أمام الزمالك

كتب : يوسف محمد

07:08 م 01/03/2026

يوريشيتش مدرب بيراميدز

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحل الفارس الأبيض ضيفا على نظيره بيراميدز اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري، على ستاد "الدفاع الجوي".

ويسعى كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، لتحقيق فوزه الثالث على حساب الزمالك في المباراة رقم 7 التي يخوضها أمام الفارس الأبيض.

أرقام كرونوسلاف يوريسيتش مدرب بيراميدز أمام الزمالك

وتعد مباراة اليوم هى المباراة رقم 7، التي يقود خلالها يوريسيتش فريق بيراميدز أمام الزمالك، حيث سبق وواجها الزمالك من قبل، في 6 مباريات سابقة.

وخلال 6 مباريات سابقة، قاد فيها المدرب الكرواتي بيراميدز أمام الزمالك، تمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز في مباراتين، تلقى الهزيمة في 3 لقاءات وحضر التعادل في مباراة وحيدة.

ألقاب كرونوسلاف يوريسيتش مع بيراميدز

ويقدم المدرب الكرواتي مستويات مميزة مع فريق بيراميدز، منذ توليه القيادة الفنية للفريق السماوي في فبراير من عام 2024.

وتوج يوريسيتش مع بيراميدز، بـ4 ألقاب منذ توليه القيادة الفنية للفريق، بواقع لقب لكل من: "دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر، كأس السوبر الأفريقي ولقب بطل القارات الثلاث".

