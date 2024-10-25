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"عودة دياز".. الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

04:05 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    ريال مدريد وبرشلونة
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    برشلونة وريال مدريد
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة، عودة النجم المغربي إبراهيم دياز بعد التخلص من الإصابة التي لحقت به في سبتمبر الماضي.

وجاءت قائمة ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، كيليان مبابي، إندريك.

ويدخل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة.

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