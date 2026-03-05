إعلان

البحرين.. القبض على 4 أشخاص نشروا مقاطع مصورة تتضمن تعاطفهم مع إيران

كتب : عبدالله محمود

09:31 م 05/03/2026

البحرين.. القبض على 4 أشخاص نشروا مقاطع مصورة تتضم

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على أربعة أشخاص وإحالتهم للنيابة العامة إثر نشرهم مقاطع مصورة تتضمن تعاطفا مع الهجمات الإيرانية على البحرين، مؤكدة أن ذلك يمثل خيانة للوطن.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان اليوم الخميس، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت من رصد أربعة أشخاص والقبض عليهم، إثر قيامهم بنشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني.

وأكدت الوزارة البحرينية، أن التعاطف مع العدوان الإيراني يمثل خيانة للوطن ومساسا واضحا بقيمه وثوابته، لافتة إلى أن المتهمين قاموا بتداول المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، والإضرار بالأمن والنظام العام.

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

البحرين هجمات إيران أمريكا وإيران الحرب على إيران

