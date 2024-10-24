مصطفى يونس: تقديم أفضل صورة لمصر أهم من الفوز والخسارة

كتب- نهى خورشيد:

تحدث مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، عن مواجهة الأحمر المرتقبة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري بالإمارات.

وقال يونس في تصريحات خاصة لمصراوي عن تأثير أزمة ثلاثي الزمالك على الفريق:"لا، هذا الكلام لن يحدث، بل على العكس، يمكن أن يكون حافزًا للاعبي الزمالك، ولا يجب أن يشكل عامل ضغط عليهم، كرة القدم تُلعب في 90 دقيقة على أرض الملعب، والتوجيهات تأتي من المدرب، والتطبيق يعتمد على اللاعبين واحترام الخصم".

وأضاف نجم الأهلي السابق:"على سبيل المثال، في مباراة السوبر الإفريقي، لاعبي كانوا واثقين من الفوز في أي وقت، وهو ما أثر عليهم".

وواصل حديثه:"بدأ لاعبو الأهلي يحتفلون ويخططون لكيفية الاحتفال، وهذا هو السبب وراء خسارتنا المباراة، لكنني أرى أن هذه مباراة مهمة جدًا، وليس المهم من يفوز، بل الأهم هو تقديم أفضل صورة لمصر والرياضة المصرية أمام العالم الذي يشاهدنا".

وتابع يونس:"يجب أن يكون التركيز على التزام اللاعبين داخل الملعب، مع الحفاظ على روح رياضية وشياكة سواء داخل الملعب أو خارجه بالنسبة للأجهزة الفنية والإدارية، أما بالنسبة للاعبين، يجب أن يكون احترام بلدكم فوق أي اعتبار آخر، لأنكم تمثلون مصر".

وعن أزمة لاعبي الزمالك قال:" هي بالتأكيد مشكلة كبيرة، ولا أريد أن أتسبب في انزعاج الناس قبل المباراة، لكن من يخطئ يجب أن يُحاسب، بغض النظر عن منصب الشخص الذي تم الاعتداء عليه، سواء كان مسؤولاً أو مجرد مواطن عادي، لا يجوز الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال".

وأردف:"ما حدث في الإمارات، البلد الذي يُعرف بأعلى مستوى من الضيافة والخدمات، هو أمر لا يمكن تبريره".

أكمل نجم الأحمر:"رسالتي للاعبين هي أن يحترموا بلدهم أولاً قبل الفوز والخسارة. الأفضل هو من سيفوز، ونقول له مبروك، أما الخاسر فنقول له حظًا أفضل في المرة القادمة".

وعن توقعه للقاء:"الأهلي هو الفريق الأرجح أن يفوز، بناءً على قوة دكة البدلاء والظروف المحيطة بالمباراة".

وأتم حديثه قائلا:"لكن كرة القدم لا تعترف بهذه المعايير، بل تعترف بما يحدث في 90 دقيقة على أرض الملعب وحالة اللاعبين خلال المباراة".