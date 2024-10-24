متابعة - وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري - هند عواد- محمد القرش- يوسف محمد- نهى خورشيد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

ونشر موقع مصراوي، الكثير من الموضوعات، الخاصة بمباراة نهائي السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

أسامة عرابي لمصراوي: أزمة ثلاثي الزمالك لن تؤثر على أداء الفريق في السوبر

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، على أن الأزمة التي يمر بها ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى شلبي، عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا، والذين يخضعون للمحاكمة في الإمارات، بعد الاشتباك مع أحد أفراد الأمن بعد لقاء بيراميدز، لن تؤثر بشكل كبير، على أداء الفريق في مباراة نهائي السوبر المصري اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حكم دولي يعلق على طاقم تحكيم نهائي السوبر المصري

علق توفيق السيد، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على اختيار أمين عمر لإدارة قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي أسوأ .. نجم الزمالك يوجه رسالة إلى اللاعبين قبل السوبر

وجه محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري بالإمارات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تفاصيل لقاء الخطيب وهاني قبل مباراة نهائي السوبر

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، مقطع فيديو لمحمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رفقة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، قبل ساعات من انطلاق المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد وصول الزمالك لملعب محمد بن زايد لمواجهة الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك إلى ستاد محمد بن زايد في أبوظبي في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"صداع بسبب شلبي".. سيناريوهان أمام جوميز في خطة مواجهة الأهلي

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تعرف على الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك

يلتقي الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، ضمن منافسات نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يعود إلى القاهرة في هذا الموعد

أعلن النادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي، موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة، عقب انتهاء بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، والمقامة في الإمارات العربية المتحدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إلغاء المؤتمر الصحفي للزمالك بعد الخسارة من الأهلي

خسر نادي الزمالك بطولة كأس السوبر المصري، عقب الهزيمة أمام الأهلي بركلات الترجيح. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أنا مصري مش نيجيري وسلامي للعميد".. إمام عاشور يثير الجدل بهذه الرسالة

وجه إمام عاشور لاعب النادي الأهلي رسالة إلى الإعلامي سيف زاهر، بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد خسارة السوبر".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، من نظيره الأهلي، في إطار نهائي كأس السوبر المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أول بطولة لرمضان".. 40 صورة من احتفالات لاعبو النادي الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على نظيره الزمالك في المباراة النهائية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مشهد إنساني بين مؤمن زكريا والخطيب في نهائي السوبر المصري

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه الدعم إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق مؤمن زكريا، عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول تعليق من كولر بعد حصد كأس السوبر المصري على حساب الزمالك

علق المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الزمالك وحصد لقب كأس السوبر المصري

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حكم يكشف مدى صحة هدف الزمالك في الأهلي خلال نهائي كأس السوبر المصري

أكد الحكم الدولي حمادة القلاوي، على صحة قرار أمين عمر حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بإلغاء هدف الزمالك في مرمى المارد الأحمر، الذي سجله سيف الدين الجزيري في الشوط الأول. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بالتعادل؟

تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك حالياً، على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أحمد الجندي يقدم كأس السوبر المصري قبل انطلاق نهائي السوبر المصري (فيديو)

حمل البطل المصري أحمد الجندي، بطل مصر في الخماسي الحديث، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024، وهو يحمل كأس السوبر المصري، قبل بداية المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عودة وسام أبو علي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

يلتقي قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام اليوم الخميس في الإمارات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الجزيري يقود الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النادي الأهلي اليوم، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، المقام بدولة الإمارات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)



