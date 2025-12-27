إقبال لافت على لجان قنا مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب (فيديو

البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت، اليوم السبت، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في ثلاث دوائر بمحافظة البحيرة، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إلغاء نتائجها في وقت سابق.

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية هي: الدائرة الأولى (قسم ومركز دمنهور)، والدائرة الثالثة (مركزي أبو حمص وإدكو)، والدائرة الثامنة (مركزي شبراخيت وإيتاي البارود).

وتضم هذه الدوائر 260 مركزًا انتخابيًا و297 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت مليونًا و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، توفير جميع سبل الدعم والتيسير لإنجاح العملية الانتخابية، مع الالتزام الكامل بالحياد، مشيدة بحسن التنظيم داخل اللجان وبالتعاون بين القائمين على العملية الانتخابية.

وشددت المحافظ على أهمية توفير مناخ آمن ومنظم يضمن سير الانتخابات وفق الضوابط والقواعد المقررة، مؤكدة جاهزية جميع المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه والمولدات الاحتياطية، إلى جانب الاهتمام بالنظافة العامة لتوفير أقصى درجات الراحة للناخبين.

كما أشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، مع المتابعة المستمرة لغرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو مستجدات.