محافظ أسيوط: انتظام فتح لجان جولة الإعادة بالدائرة الثالثة دون معوقات

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في موعدها صباح اليوم السبت، مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتأتي جولة الإعادة استكمالًا للإجراءات الانتخابية التي سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تمثل المرحلة النهائية لاختيار ممثلي الدائرة وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لفتح اللجان من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق.

وأوضح المحافظ أن اللجان فتحت أبوابها في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، دون رصد أي معوقات، ووفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة انتخابية مناسبة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين شامل من مديرية الأمن لضمان انتظام وسلامة التصويت داخل المقار الانتخابية.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، مع ربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، والمتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو شكاوى خلال فترة التصويت.

كما أوضح أنه جرى التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مقاعد انتظار ومستلزمات الدعم اللوجستي، ومراعاة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني واستحقاق دستوري، ومشددًا على التزام المحافظة بالحياد التام بين جميع المرشحين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.