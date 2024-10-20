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زملكاوية.. أبرز 8 معلومات عن زوجة محمد عواد (صور)

09:57 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 25 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (10)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (11)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (12)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (23)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (19)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (15)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (14)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (16)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (21)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (18)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (17)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (22)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (4)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (8)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (5)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (3)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (6)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (24)
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يخطف ظهور حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معه أنظار عشاق ومحبي جماهير القلعة البيضاء.

ومنذ انضمام عواد إلى الزمالك في موسم 2019، وتتواجد حنين في أي بطولة يتوج بها الفارس الأبيض، كما تدعم زوجها في مختلف المباريات التي يشارك بها.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن حنين خالد زوجة عواد:

-تزوجت من محمد عواد في 25 ديسمبر 2017.

-لديها ابن وحيد وهو "مراد".

-تشجع الزمالك.

-تخرجت في عام 2019.

-بدأت عاملها كمذيعة في قناة الحدث اليوم.

-عملت في قناة النهار.

-تقدم حالياً بودكاست إيجي.

-تمتلك 180 الف متابع على حسابها الشخصي على الانستجرام، بالإضافة إلى 73 الف على الفيسبوك.

حنين خالد زوجة محمد عواد زوجة محمد عواد محمد عواد الزمالك كأس السوبر المصري
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